Війська РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував низку об'єктів критичної інфраструктури області. Подробиці – згодом", - зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

Він також закликав не допомагати агресору зорієнтуватися у наслідках ударів.

"Прошу всіх дотримуватись правил безпеки. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - додав Лисак.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару у деяких районах Кам'янського Дніпропетровської області зникло світло.

Ситуація зі світлом в Україні після масштабних російських обстрілів

Післямасштабного обстрілу України 22 березня, під час якого ворог переважно бив по енергооб'єктах, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію станції живлення, але все вдалося відновити. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що важка ситуація залишається у Харкові.

Зазначимо, що в ніч проти 24 березня російські окупанти в черговий раз атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет і 25 дронів. Після цього у Кривому Розі та Харкові запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.

Додамо, за словами гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, через російські обстріли ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.