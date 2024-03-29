ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области

Пятница 29 марта 2024 00:49
UA EN RU
Войска РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Войска РФ вчера поздно вечером, 28 марта, атаковали ряд объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробности – впоследствии", - отметил глава Днепропетровской ОВА.

Он также призвал не помогать агрессору сориентироваться в последствиях ударов.

"Прошу всех соблюдать правила безопасности. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавил Лысак.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в некоторых районах Камянского Днепропетровской области пропал свет.

Ситуация со светом в Украине после масштабных российских обстрелов

После масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном избивал по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию питающей станции, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов. После этого в Кривом Роге и Харькове вводили графики аварийных отключений электроэнергии.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"