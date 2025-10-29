UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Війська РФ атакували енергетику у трьох областях, тривають відновлювальні роботи

Фото: війська РФ атакували енергетику у трьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетику у трьох областях України, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що сьогодні, 29 жовтня, графіки погодинних відключень діють у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 жовтня, росіяни атакували критичну інфраструктуру у центрі Чернігова. Там було зафіксовано влучання ударного безпілотника. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

Також повідомлялось, що в Одеській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечені живленням від генераторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниЕнергетики