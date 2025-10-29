RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Войска РФ атаковали энергетику в трех областях, продолжаются восстановительные работы

Фото: войска РФ атаковали энергетику в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали энергетику в трех областях Украины, энергетики уже начали восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что сегодня, 29 октября, графики почасовых отключений действуют в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

 

Удары РФ по энергетике

Напомним, сегодня утром, 29 октября, россияне атаковали критическую инфраструктуру в центре Чернигова. Там было зафиксировано попадание ударного беспилотника. По данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК иранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света. Энергетики уже работают над восстановлением сетей. Объекты критической инфраструктуры обеспечены питанием от генераторов.

Вторжение России в УкраинуЭнергетики