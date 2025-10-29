Войска РФ атаковали энергетику в трех областях, продолжаются восстановительные работы

Российские войска ночью атаковали энергетику в трех областях Украины, энергетики уже начали восстановительные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что сегодня, 29 октября, графики почасовых отключений действуют в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
Напомним, сегодня утром, 29 октября, россияне атаковали критическую инфраструктуру в центре Чернигова. Там было зафиксировано попадание ударного беспилотника. По данным местных властей, обошлось без пострадавших.
Также сообщалось, что в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК иранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света. Энергетики уже работают над восстановлением сетей. Объекты критической инфраструктуры обеспечены питанием от генераторов.