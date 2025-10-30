Війська РФ атакували два об'єкти енергетики у Львівській області

Масований обстріл України 30 жовтня

Війська РФ в ніч на 30 жовтня нанесли черговий комбінований удар по ряду регіонів України, застосувавши дрони, а також крилаті та балістичні ракети.

Так, росіяни масовано атакували Івано-Франківську область дронами і ракетами вночі та зранку 30 жовтня. У Бурштині вибухи не стихають вже декілька годин.

Також під ударом дронів був Київ та область. Внаслідок ворожої атаки у Борисполі постраждала жінка 36 років. Її, з термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Окрім того, російські війська атакували Запоріжжя ракетами та ударними безпілотниками. В результаті масованого обстрілу відомо про поранених, серед них – діти.

В Україні через масовану ракетно-дронову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у більшості регіонів.

Екстрені обмеження електропостачання діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Ремонтні бригади почнуть відновлення одразу після покращення безпекової ситуації. У компанії наголошують: аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми.

