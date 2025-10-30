Войска РФ атаковали два объекта энергетики во Львовской области

Российские войска ночью атаковали два объекта энергетики во Львовской области. В результате обстрелов зафиксированы отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого.
"В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который состоялся в ночь на 30 октября, на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры", - отметил Козицкий.
По его словам, из-за последствий атаки по Украине в ряде областей, в том числе и во Львовской, к сожалению, пришлось ввести графики почасовых отключений электроэнергии.
"Если у вас сейчас есть электричество, пожалуйста, используйте его экономно", - добавил глава Львовской ОГА.
Войска РФ в ночь на 30 октября нанесли очередной комбинированный удар по ряду регионов Украины, применив дроны, а также крылатые и баллистические ракеты.
Так, россияне массированно атаковали Ивано-Франковскую область дронами и ракетами ночью и утром 30 октября. В Бурштыне взрывы не стихают уже несколько часов.
Также под ударом дронов был Киев и область. В результате вражеской атаки в Борисполе пострадала женщина 36 лет. Ее, с термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу.
Кроме того, российские войска атаковали Запорожье ракетами и ударными беспилотниками. В результате массированного обстрела известно о раненых, среди них - дети.
в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру 30 октября "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в большинстве регионов.
Экстренные ограничения электроснабжения действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях. Ремонтные бригады начнут восстановление сразу после улучшения ситуации с безопасностью. В компании отмечают: аварийные отключения отменят после стабилизации энергосистемы.
Больше подробностей о ночной массированной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.