Війська РФ атакували дронами Полтавську область: пошкоджено будинок, виникла пожежа

Нічний удар по Україні 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали чергової масованої атаки по Україні. Цього разу основним напрямком комбінованого удару РФ стала столиця. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбусу маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.