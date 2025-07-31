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Війська РФ атакували дронами Полтавську область: пошкоджено будинок, виникла пожежа

Фото: війська РФ атакували дронами Полтавську область (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 31 липня, ударними безпілотниками атакували Полтавську область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Вночі в області працювала ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Кременчуцькому районі сталася пожежа господарчої будівлі", - зазначив Когут.

За словами глави Полтавської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нічний удар по Україні 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали чергової масованої атаки по Україні. Цього разу основним напрямком комбінованого удару РФ стала столиця. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбусу маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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