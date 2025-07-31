Войска РФ атаковали дронами Полтавскую область: поврежден дом, возник пожар

Ночной удар по Украине 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли очередную массированную атаку по Украине. На этот раз основным направлением комбинированного удара РФ стала столица. Так, в результате обстрелов зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.