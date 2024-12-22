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Китай розкритикував військову допомогу США Тайваню на 571 млн доларів

Неділя 22 грудня 2024 05:58
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Китай розкритикував військову допомогу США Тайваню на 571 млн доларів Фото: Китай назвав Тайвань "червоною лінією", яку не можна перетинати (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 20 грудня, США виділили 571 млн доларів військової допомоги. Китай зі свого боку розкритикував це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

КНР сьогодні заявила, що новий пакет допомоги серйозно порушує "принцип одного Китаю" і положення спільних комюніке між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами.

Представник МЗС КНР додав, що країна вживе "всіх необхідних заходів" для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Також у заяві китайського Міністерства закордонних справ Тайвань названо "червоною лінією, яку не можна перетинати" в китайсько-американських відносинах.

Reuters нагадало, що Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією, однак уряд у Тайбеї це твердження відкидає.

Нагадаємо, останнє рішення про виділення допомоги Тайваню ухвалив президент США Джо Байден. У межах цього пакета країні буде надано 571 млн доларів.

На сайті Білого дому сказано, що крім виділення коштів, а саме те, як ними розпорядитися - Байден делегує ці повноваження держсекретареві США Ентоні Блінкену.

"Я делегую державному секретарю повноваження... розпорядитися про використання до 571,3 млн доларів США на оборонні статті та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку для надання допомоги Тайваню", - йдеться в повідомленні.

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