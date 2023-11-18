UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська Ізраїлю знаходяться поблизу одного з найбільш значущих опорних пунктів ХАМАС, - ЦАХАЛ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія оборони Ізраїлю заявила, що "розширює діяльність" у Секторі Газа, причому бойові дії ведуться в місті Газа. При цьому ЦАХАЛ перебуває поблизу одного з "найбільш значущих" опорних пунктів ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними ЦАХАЛу, війська зіткнулися з одним з "основних батальйонів" ХАМАСу в районі Зайтун.

Військовослужбовці ЦАХАЛу також діяли на околиці Джабалії, де, за твердженням ізраїльських військових, розташовувався "один із найбільш значних опорних пунктів терористів" - "командно-контрольний центр бригади "Північна Газа".

За словами представників ЦАХАЛу, було вбито "численних" бойовиків ХАМАСу і завдано ударів по підземній інфраструктурі.

Також повідомляється, що ізраїльську піхоту і бронетехніку атакували протитанковими ракетами і вибуховими пристроями.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАСа атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа