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Войска Израиля находятся вблизи одного из "наиболее значимых" опорных пунктов ХАМАС, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Армия обороны Израиля заявила, что "расширяет деятельность" в Секторе Газа, причем боевые действия ведутся в городе Газа. При этом ЦАХАЛ находится вблизи одного из "наиболее значимых" опорных пунктов ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным ЦАХАЛа, войска столкнулись с одним из "основных батальонов" ХАМАСа в районе Зайтун.

Военнослужащие ЦАХАЛа также действовали на окраине Джабалии, где, по утверждению израильских военных, находился "один из наиболее значительных опорных пунктов террористов" - "командно-контрольный центр бригады "Северная Газа".

По словам представителей ЦАХАЛа, были убиты "многочисленные" боевики ХАМАСа и нанесены удары по подземной инфраструктуре.

Также сообщается, что израильская пехота и бронетехника были атакованы противотанковыми ракетами и взрывными устройствами.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не планирует удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого, что ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАСа в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАСа. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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ХАМАСИзраильСектор Газа