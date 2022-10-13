У військ РФ знижується мотивація воювати проти України. У Міноборони назвали причини

"Охочі мобілізуватися, зіткнувшись із відсутністю елементарної підготовки перед відправленням до зони бойових дій, почали масово втрачати патріотичні ілюзії та мотивацію до участі у військових авантюрах злочинного керівництва", - зазначила Маляр.

За її словами, про динаміку зниження мотивації особового складу противника брати участь у війні проти України вказує тактика окремих передових російських підрозділів, військовослужбовці яких намагаються ухилятися від бойових дій і ховаються в школах, дитячих садках і лікарнях, прикриваючись учнями, хворими дітьми, їхніми батьками.

У Міноборони України впевнені, що на такі зміни у поведінці противника суттєво вплинули контрнаступальні дії Сил оборони України, внаслідок яких окупанти зазнають значних безповоротних та санітарних втрат.

У зв'язку з цим з метою звільнення місць для поранених, які прогнозовано надходитимуть, окупанти дали вказівку керівникам медичних закладів якнайшвидше виписувати особовий склад з легкими пораненнями, особливо з числа нещодавно мобілізованих та звільнених з мобілізації ув'язнених, попри незадовільний стан здоров'я.