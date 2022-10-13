У військ РФ знижується мотивація воювати проти України. У Міноборони назвали причини

Агресивні дії Кремля все менше підтримує російське суспільство, на що вказує перебіг мобілізації у Росії. Зокрема, значно поменшало прихильників дій влади.
Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.
"Охочі мобілізуватися, зіткнувшись із відсутністю елементарної підготовки перед відправленням до зони бойових дій, почали масово втрачати патріотичні ілюзії та мотивацію до участі у військових авантюрах злочинного керівництва", - зазначила Маляр.
За її словами, про динаміку зниження мотивації особового складу противника брати участь у війні проти України вказує тактика окремих передових російських підрозділів, військовослужбовці яких намагаються ухилятися від бойових дій і ховаються в школах, дитячих садках і лікарнях, прикриваючись учнями, хворими дітьми, їхніми батьками.
У Міноборони України впевнені, що на такі зміни у поведінці противника суттєво вплинули контрнаступальні дії Сил оборони України, внаслідок яких окупанти зазнають значних безповоротних та санітарних втрат.
У зв'язку з цим з метою звільнення місць для поранених, які прогнозовано надходитимуть, окупанти дали вказівку керівникам медичних закладів якнайшвидше виписувати особовий склад з легкими пораненнями, особливо з числа нещодавно мобілізованих та звільнених з мобілізації ув'язнених, попри незадовільний стан здоров'я.
Раніше ми писали, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.
21 вересня президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.
Вже за кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.
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