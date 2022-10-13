У войск РФ снижается мотивация воевать против Украины. В Минобороны назвали причины

Агрессивные действия Кремля все меньше поддерживает российское общество, на что указывает течение мобилизации в России. В частности, значительно уменьшилось количество сторонников действий власти.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.
"Желающие мобилизоваться, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправлением в зону боевых действий, начали массово терять патриотические иллюзии и мотивацию к участию в военных авантюрах преступного руководства", - отметила Маляр.
По ее словам, о растущей динамике снижения мотивации личного состава противника участвовать в войне против Украины указывает тактика отдельных передовых российских подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от боевых действий и прячутся в школах, детских садах и больницах, прикрываясь учениками, больными детьми, их родителями.
В Минобороны Украины уверены, что на такие изменения в поведении противника существенно повлияли контрнаступательные действия Сил обороны Украины, в результате которых оккупанты понесут значительные безвозвратные и санитарные потери.
В связи с этим с целью освобождения мест для раненых, которые прогнозируемо будут поступать, оккупанты дали указание руководителям медицинских учреждений как можно быстрее выписывать личный состав с легкими ранениями, особенно из числа недавно мобилизованных и освобожденных по мобилизации заключенных, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья.
Ранее мы писали, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы своего командования на фоне плохих условий на полигонах.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.
Уже спустя несколько дней украинские военные начали брать в плен первых призывников.
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