"Військ не буде": у Путіна заявили про можливий "поліцейський контроль" на Донбасі

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков припустив, що після припинення вогню на Донбасі може не бути ні українських, ні російських військ, але буде Росгвардія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ушакова, яку цитують російські ЗМІ.
Коментуючи заяву українського президента Володимира Зеленського про референдум щодо виведення українських військ з Донбасу, він заявив, що Донбас нібито є російською територією і він буцімто буде під контролем адміністрацій РФ.
"Якщо не шляхом переговорів, то військовим ця територія перейде під повний контроль Російської Федерації. Тільки від цього буде залежати й все інше. Тобто припинення вогню може настати лише після виведення українських військ", - сказав Ушаков.
Помічник російського диктатора припустив, що на Донбасі нібито "не буде російських чи українських військ".
"Можливо, що там не буде безпосередньо військ, ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя", - заявив Ушаков.
Нагадаємо, французьке видання Le Monde написало, що Україна нібито погодилася на умови щодо формування "демілітаризованої зони", але за умови відводу військ з обох сторін. Цю ключову для потенційної мирної угоди поступку зі сторони України також нібито схвалили європейські лідери.
Однак в Офісі президента України спростували цю інформацію.
Там пояснили, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив французькому виданню, не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки - але все залежить від деталей, механізмів контролю і юридичних гарантій.
Вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них - російської щодо території Донеччини.
За його словами, ці підходи точно не відповідають інтересам України, однак діалог необхідно продовжувати й шукати адекватні рішення.
Президент пояснив, що йдеться про різні моделі відведення військ - наприклад, симетричне віддалення на 5 чи 10 кілометрів з обох боків, а також про необхідність міжнародного моніторингу, як це відбувається у багатьох конфліктах.