"Войск не будет": у Путина заявили о возможном "полицейском контроле" на Донбассе

Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о референдуме по выводу украинских войск с Донбасса, он заявил, что Донбасс якобы является российской территорией и он якобы будет под контролем администраций РФ.

"Если не путем переговоров, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск", - сказал Ушаков.

Помощник российского диктатора предположил, что на Донбассе якобы "не будет российских или украинских войск".

"Возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - заявил Ушаков.