Війну з Іраном завершено, Трамп повідомив Конгрес, - Politico

Видання зазначає, що американський президент таким чином намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.

Politico отримало листа, в якому Білий дім виклав свою позицію. В цей час конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного встановленого законом терміну, згідно з яким операції повинні бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили.

За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін.

"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", - наголосив американський президент.

Мета послання Трампа

Видання зазначає, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася без чіткої стратегії виходу.

Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.

Лист також з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів.

Сьогодні Трамп перед від'їздом із Білого дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану "остаточну пропозицію", але висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з "роз'єднаним" урядом країни.

"Вони досягли певних успіхів, але я не впевнений, що вони коли-небудь досягнуть мети. Я б сказав, що я незадоволений… вони хочуть укласти угоду, але я не задоволений", - сказав він.

Завершення війни між США та Іраном

Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року Іран передав США нову пропозицію про припинення війни та відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Тоді ж Тегеран запропонував відкласти обговорення ядерних питань на пізніший етап, зосередившись на мирі.