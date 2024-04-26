На війні загинув головний сержант бригади "Хартія": що відомо про воїна

На фронті під час виконання бойового завдання загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Олександр Ющенко з позивним "Капа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"З великим сумом та розпачем повідомляємо про трагічну загибель головного сержанта бригади Олександра "Капа" Ющенко. Це непоправна втрата для всієї нашої військової родини. Олександр Михайлович зробив вагомий внесок у формування сержантського корпусу, був гідним прикладом та справедливим керівником", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Олександра Ющенка

Олександр "Капа" Ющенко почав свою військову кар'єру ще у 2005 році, вивчившись на танкіста. За рік він став командиром відділення.

Повернувся до військової справи у 2014 році. У складі спецпідрозділу "Омега" брав участь у бойових діях на Сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

У 2015 році був одним із засновників формування 4-ї бригади оперативного призначення Національного гвардії України "Рубіж". Це перше в історії незалежної України формування, створене згадано натівських стандартів, вона не мала аналогів серед інших військових формувань.

У 2018 році став командиром відділення у 25-й окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ.

Ющенко мав пристрасть до тренування тварин. У 2020 році закінчив курс кінологів у Житомирській академії поліції.

У 2022 році був мобілізований на особливий період до Сил спеціальних операцій ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади НГУ.

Розпочав службу в 13-й бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" у квітні 2023 року. Одразу був призначений на посаду головного сержанта бригади.