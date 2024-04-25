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На війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич: без тата лишилися двої дітей

Четвер 25 квітня 2024 11:27
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На війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич: без тата лишилися двої дітей На війні загинув Роман Панькевич (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич.

Про сумну звістку з фронту повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Сокальскої міської ради у Facebook.

Що відомо про загибель воїна

Роман загинув 19 квітня 2024 року в результаті мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області.

Захисник народився у 1980 році в місті Сокаль. Він служив гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7271.

На війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич: без тата лишилися двої дітейРоман Панькевич віддав життя за Україну (фото: Facebook/Сокальска рада)

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!" - сказано у повідомленні.

Микола Коханівський, побратим загиблого воїна, повідомив, що у Романа залишились двоє дітей та дружина. Також він підкреслив, що з 2014 року цей захисник відстоював Україну від російських окупантів.

На війні загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич: без тата лишилися двої дітейРоман Панькевич був учасником Революції гідності (фото: facebook.com/mykola.kohanivskyi)

Роман Панькевич був активним учасником Помаранчевої Революції та Революції Гідності, а також онуком повстанця. Поховання військового відбудеться 26 квітня о 12:00 у місті Сокаль на Львівщині, у греко-католицькому храмі святих Петра та Павла.

Нагадаємо, що у Києві попрощались із військовим і волонтером Павлом Петриченком.

Раніше ми писали про те, що у Києві пройшло прощання із Дмитром Капрановим.

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