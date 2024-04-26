На войне погиб главный сержант бригады "Хартия": что известно о воине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Александр Ющенко с позывным "Капа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"С большой грустью и отчаянием сообщаем о трагической гибели главного сержанта бригады Александра "Капа" Ющенко. Это непоправимая потеря для всей нашей военной семьи. Александр Михайлович внес весомый вклад в формирование сержантского корпуса, был достойным примером и справедливым руководителем", - говорится в сообщении.

Что известно об Александре Ющенко

Александр "Капа" Ющенко начал свою военную карьеру еще в 2005 году, выучившись на танкиста. Через год он стал командиром отделения.

Вернулся в военное дело в 2014 году. В составе спецподразделения "Омега" принимал участие в боевых действиях на Востоке страны. Был награжден огнестрельным оружием и орденом "За мужество" ІІІ степени.

В 2015 году был одним из основателей формирования 4-й бригады оперативного назначения Национального гвардии Украины "Рубеж". Это первое в истории независимой Украины формирование, созданное упомянуто натовских стандартов, она не имела аналогов среди других военных формирований.

В 2018 году стал командиром отделения в 25 отдельной бригаде охраны общественного порядка НГУ.

У Ющенко была страсть к тренировке животных. В 2020 окончил курс кинологов в Житомирской академии полиции.

В 2022 году был мобилизован на особый период в Силы специальных операций ВСУ. Позже перевелся в 5-ю отдельную бригаду НГУ.

Начал службу в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия" в апреле 2023 года. Сразу был назначен на должность главного сержанта бригады.