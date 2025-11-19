UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На війні загинув Антон Стасів - онук автора Акта незалежності Левка Лук’яненка

Антон Стасів загинув на фронті (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

На фронті загинув Антон Стасів - онук дисидента, політв’язня, автора Акту проголошення Незалежності України Левка Лук'яненка.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення екс-політв'язня та депутата І скликання Верховної Ради України Олеся Шевченка у Facebook.

Антон Стасів загинув за Україну

Антон був сином падчерки Левка Лук’яненка - доньки його дружини Надії від першого шлюбу. Відомо також, що троє із чотирьох внуків Левка вступили до лав ЗСУ і стали на захист України.

"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою - він за Україну голову поклав", - написав Шевченко.

Також про загибель героя повідомила у Facebook журналістка Мирослава Малик.

"Онук символу моральної стійкості й вірності українській ідеї Левка Лукʼяненка - на щиті. Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах - онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України - онук Антон поклав за цю незалежність життя", - зазначила вона.

Українці висловлюють співчуття з приводу загибелі Антона Стасіва (скриншот)

Нагадаємо, що Левко Лук’яненко був одним із ключових діячів українського національно-визвольного руху, який провів понад 25 років у радянських тюрмах і таборах за боротьбу з тоталітарним режимом. Саме він є автором Акта проголошення незалежності України, ухваленого 24 серпня 1991 року. Після здобуття незалежності Лук’яненко став народним депутатом, послом України в Канаді та Героєм України, залишивши потужну громадсько-політичну спадщину.

Читайте також про те, що днями відбулося поховання урни з прахом Олексія Чубашева - українського військового журналіста, майора ГУР МО (посмертно), який був керівником Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України і очолював "Військове ТБ" та радіо "Армія ФМ".

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник. До ЗСУ він долучився у червні 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЗагинувЗагибель героя