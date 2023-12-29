На війні з Україною за останні два тижні загинули п'ять вищих офіцерів РФ, - ЗМІ

Представники ЗМІ оновили власний список щодо підтверджених верифікованих втрат війск РФ на фронті в Україні. За їх оцінкою, з попереднього зведення від 15 грудня і станом на сьогодні до нього додалися 1175 осіб, включаючи п'ятьох офіцерів - 1 полковника та 4 підполковників.

У матеріалі вказується, що йдеться про тих, чиї імена журналістам "Медіазони" та "Бі-бі-сі" вдалося встановити за відкритими джерелами, а не про реальне число втрат, що, вочевидь, значно вище.

За оцінками російських розслідувачів, 2023 рік став для армії РФ "більш кровопролитним", ніж минулий, коли вони нарахували імена щонайменше 15,5 тисяч загиблих окупантів.

"На кінець 2023 року в нашому списку понад 40,5 тисяч імен, і ми очікуємо, що дані щодо 2023 року теж зростуть як мінімум на третину - особливо з урахуванням останніх кровопролитних штурмів", - розповідає "Медіазона".

Журналісти додали, що можуть "з упевненістю сказати", що цього року сили ВС РФ зазнавали ще більших втрат, ніж у перший рік широкомасштабної війни проти України.

Втрати Росії у війні з Україною

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 29 грудня, протягом минулої доби наші захисники ліквідували ще майже 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 357 520 військових.

Нагадаємо також, що наприкінці вересня BBC писало, що в перші тижні українського контрнаступу суттєво зросли втрати серед російських військових. Зокрема, РФ тоді втратила щонайменше 234 офіцери, включаючи 2 генералів і 11 полковників.