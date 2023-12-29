На войне с Украиной за последние две недели погибли пять высших офицеров РФ, - СМИ

Представители СМИ обновили собственный список по подтвержденным верифицированным потерям войск РФ на фронте в Украине. По их оценке, с прошлой сводки от 15 декабря и по состоянию на сегодняшний день к нему добавились 1175 лиц, включая пятерых офицеров - 1 полковника и 4 подполковников.

В материале указывается, что речь идет о тех, чьи имена журналистам "Медиазоны" и "Би-би-си" удалось установить по открытым источникам, а не реальном числе потерь, которое, очевидно, значительно выше.

По оценкам российских расследователей, 2023 год стал для армии РФ "более кровопролитным", чем прошлый, когда они насчитали имена не менее 15,5 тысячи погибших оккупантов.

"К концу 2023 года в нашем списке более 40,5 тысяч имен, и мы ожидаем, что данные по 2023 году тоже возрастут как минимум на треть - особенно с учетом последних кровопролитных штурмов", - рассказывает "Медиазона".

Журналисты добавили, что могут "с уверенностью сказать", что в этом году силы ВС РФ несли еще большие потери, чем в первый год широкомасштабной войны против Украины.

Потери России в войне с Украиной

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 29 декабря, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще почти 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 357520 военных.

Напомним также, что в конце сентября BBC писало, что в первые недели украинского контрнаступления существенно выросли потери среди российских военных. В частности, РФ тогда потеряла по меньшей мере 234 офицера, включая 2 генералов и 11 полковников.