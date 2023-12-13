В боях за Україну загинув ірландський доброволець

На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії Грем Дейл. Він у лавах української армії боровся проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times .

45-річного Грема Дейла з Дубліна було вбито минулої п'ятниці, 8 грудня, однак точна інформація про обставини його загибелі ще не підтверджена.

Відомо, що він приїхав в Україну невдовзі після російського повномасштабного вторгнення минулого року і приєднався до української армії.

Ірландець, який загинув у боях за Україну, раніше служив у корпусі морської піхоти США. Він вступив туди відразу після терактів 11 вересня 2001 року.

"Міністерство закордонних справ знає про цей випадок і надає консульську допомогу. Як і у випадку з усіма консульськими справами, Міністерство не коментує деталі окремих ситуацій", – йдеться у повідомленні МЗС Ірландії.

Добровольці з різних країн світу б'ються за Україну

На боці України у війні проти Росії воюють добровольці з різних країн. На жаль, деякі з них загинули під час бойових дій.

Зокрема, 30 вересня, неподалік Лимана Донецької області загинув естонський доброволець Танель Крігуль.

Крім того, на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".

Також у жовтні стало відомо, що на фронті в Україні загинув фінський військовий-доброволець.