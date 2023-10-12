На війні в Україні загинув другий доброволець з Фінляндії, - ЗМІ

На фронті в Україні загинув фінський військовий-доброволець. Це другий громадянин Фінляндії, який загинув на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.

За даними видання, Збройні сили Україна повідомили близьких добровольця про трагедію. Відомо, що герой загинув наприкінці минулого тижня на напрямку Кремінної Луганської області. Особу загиблого не розкривають.

"Чоловік був зі Східної Фінляндії. Працював у рятувальній галузі. На робочому місці чоловіка вже організували похоронну службу", - йдеться у повідомленні.

За даними фінської поліції, десятки військових з Фінляндії воюють на боці України проти Росії. Наразі відомо про загибель двох добровольців з Фінляндії, які стали на захист України.

Іноземці допомагають Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.