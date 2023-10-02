ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На війні в Україні загинув другий естонський доброволець

Понеділок 02 жовтня 2023 03:27
UA EN RU
На війні в Україні загинув другий естонський доброволець Фото: на війні проти Росії загинув другий естонський доброволець (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 30 вересня, неподалік Лиману Донецької області загинув естонський доброволець Танель Криггуль, який воював проти Росії на боці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Зазначається, що Криггуль з позивним "Стінгер" воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року.

30 вересня він разом з побратимом знаходився на позиції в невеликому приватному будинку біля Лиману, коли туди поцілив російський безпілотник.

"Вибух був настільки потужним, що від будинку залишилася лише купа уламків", - зазначає видання.

Загибель Іво Юрака

7 березня 2023 року під час російського обстрілу в районі Бахмута загинув естонський доброволець Іво Юрак.

Він був колишнім офіцером Сил оборони Естонії, а з осені 2022 року воював на боці України в складі Українського інтернаціонального легіону.

Іво Юрак вважається першим естонським громадянином, загинувшим на війні проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних