На війні в Україні загинув другий естонський доброволець
В суботу, 30 вересня, неподалік Лиману Донецької області загинув естонський доброволець Танель Криггуль, який воював проти Росії на боці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Зазначається, що Криггуль з позивним "Стінгер" воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року.
30 вересня він разом з побратимом знаходився на позиції в невеликому приватному будинку біля Лиману, коли туди поцілив російський безпілотник.
"Вибух був настільки потужним, що від будинку залишилася лише купа уламків", - зазначає видання.
Загибель Іво Юрака
7 березня 2023 року під час російського обстрілу в районі Бахмута загинув естонський доброволець Іво Юрак.
Він був колишнім офіцером Сил оборони Естонії, а з осені 2022 року воював на боці України в складі Українського інтернаціонального легіону.
Іво Юрак вважається першим естонським громадянином, загинувшим на війні проти Росії.
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