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На війні в Україні загинули кілька добровольців із Білорусі

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 20:18
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На війні в Україні загинули кілька добровольців із Білорусі Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На війні в Україні загинули кілька добровольців із Білорусі. Вони билися проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на добровольчий загін спецпризначення "Тэрор" та видання "Дзеркало".

"Ви гідно виконали бойове завдання на Сході. На жаль, останнє для вас. Побачимося у Вальгаллі, брати", - йдеться у повідомленні.

Білоруське видання "Дзеркало" зв'язалося з представниками добровольчого батальйону, в якому їм підтвердили загибель бійців.

Однак про кількість загиблих і більш детальної інформації добровольці не повідомили.

Участь білорусів у війні

Нагадаємо, на боці України у війні проти Росії воюють білоруські добровольці. Частина з них сформувала полк імені Кастуся Каліновського.

Наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" і "Волат".

У серпні ще один білоруський доброволець загинув на війні в Україні. Він воював у складі Другого Інтернаціонального легіону.

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