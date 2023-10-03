На войне в Украине погибли несколько добровольцев из Беларуси
На войне в Украине погибли несколько добровольцев из Беларуси. Они сражались против российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на добровольческий отряд спецназначения "Тэрор" и издание "Зеркало".
"Вы достойно выполнили боевую задачу на Востоке. К сожалению, последнее для вас. Увидимся в Вальхалле, братья", - говорится в сообщении.
Белорусское издание "Зеркало" связалось с представителями добровольческого батальона, в котором им подтвердили гибель бойцов.
Однако о количестве погибших и более детальной информации добровольцы не сообщили.
Участие белорусов в войне
Напомним, на стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала полк имени Кастуся Калиновского.
В конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".
В августе еще один белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Второго Интернационального легиона.
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