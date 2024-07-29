На війні в Україні мінус 576 тисяч російських військових: втрати окупантів

За останню добу з 28 на 29 липня росіяни втратили на війні в Україні 1310 військовослужбовців і 62 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, загарбники, ймовірно, втратили позиції біля Вовчанська у Харківській області. Водночас ворог просунувся у Запорізькій області та може готувати оточення ЗСУ в Донецькій області.
Минулої ночі в передмісті Харкова пролунала серія вибухів.
Росіяни також запускали ударні дрони "Шахед" в напрямку України. У Кривому Розі лунали вибухи через роботу ППО.
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