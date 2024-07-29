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Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де загроза атаки

Понеділок 29 липня 2024 00:23
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Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де загроза атаки Фото: в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В низці областей України після опівночі 29 липня була оголошена повітряна тривога через запуск російськими окупантами ударних безпілотників для чергової атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку військові о 0:06 попередили про загрозу дронів-камікадзе жителів Херсонської області.

Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію декількох груп ворожих безпілотників на півночі Херсонської області, які прямували у бік Кривого Рогу.

"Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!" - розповіли військові в оголошенні о 0:12.

Крім того, військові повідомили, що декілька нових груп ворожих безпілотників у Херсонській області прямують з Каховського району на Бериславський. Дрони рухаються курсом на північний захід.

"Миколаївська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили в Повітряних силах о 00:46.

Жителів областей, де лунав сигнал загрози ворожих повітряних атак, просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правила щодо "двох стін".

Як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз:

Окупанти запустили по Україні кілька груп &quot;Шахедів&quot;: де загроза атаки

Нагадаємо, вчора у неділю президент Володимир Зеленський заявив, що лише за цей тиждень окупанти запустили по Україні понад 100 "Шахедів". Крім того, росіяни за сім днів застосували для ударів близько 700 керованих авіабомб.

Додамо, нещодавно Reuters писало про те, що РФ почала використовувати дешеві безпілотники для своїх атак по Україні для виявлення засобів ППО ЗС, фіксації ушкодження і для "приманки".

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Повітряна тривога Атака дронів
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