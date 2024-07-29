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У передмісті Харкова пролунала серія вибухів

Харків, Понеділок 29 липня 2024 03:50
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У передмісті Харкова пролунала серія вибухів Фото: у Харкові було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Харків у ніч проти 29 липня було чути кілька вибухів. В області триває повітряна тривога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Серія вибухів пролунала близько 03:38. При цьому зазначається, що вона була, ймовірно, за межами Харкова.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали близько третьої години ночі про пуски керованих авіабомб російською тактичною авіацією у Харківській області.

Додамо, що на тлі ворожої повітряної атаки цієї ночі у Харкові і раніше було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. Це сталося близько пів на другу годину.

Щодо якихось наслідків даних атак противника представники місцевої влади нічого не повідомляли.

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Харків Вибухи
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