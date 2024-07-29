На войне в Украине минус 576 тысяч российских военных: потери оккупантов

Напомним, по данным ISW, захватчики, вероятно, потеряли позиции возле Волчанска в Харьковской области. В то же время враг продвинулся в Запорожской области и может готовить окружение ВСУ в Донецкой области.

Прошлой ночью в пригороде Харькова прогремела серия взрывов.

Россияне также запускали ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В Кривом Роге прозвучали взрывы из-за работы ПВО.

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