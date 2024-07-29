ЗСУ мали успіх на Сіверському напрямку, а РФ мріє про "котел" під Авдіївкою: карти ISW

Українські захисники відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку, а російські окупанти, вірогідно, втратили позиції на лівому березі річки у Вовчанську. При цьому ворог просунувся в Запорізькій області, на захід від Донецька та, можливо, планує влаштувати оточення під Авдіївкою.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив 28 липня, що російська розвідувально-диверсійна діяльність на кордоні в Сумській області зменшилася, але не припинилася.

Російські окупанти, ймовірно, більше не утримують позицій на лівому березі річки Вовча в межах Вовчанська.

Російські та українські джерела припинили повідомляти про наступальні дії РФ на південному березі річки Вовча в межах Вовчанська, при тому що експерти ISW спостерігали активність російських окупантів у цьому районі 10 липня.

Декілька російських джерел стверджували, що війська РФ більше не утримують позиції на південному березі річки Вовча, а позиції ЗСУ в центрі Вовчанська свідчать про те, що позиції росіян на правому березі Вовчої, ймовірно, недостатньо безпечні для стійкої підтримки позицій через річка, йдеться у звіті.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська контролюють лише західну частину Агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Окупанти 27 і 28 липня продовжували наступальні операції в районі Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ контратакували в районі Вовчанська та поблизу Глибокого.

Як заявив речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев, російські загарбники зазнають значних втрат і вичерпують свої обмежені резерви.

Він також зазначив, що противник використовує різну тактику на Харківському напрямку, іноді атакуючи невеликими групами за артилерійської підтримки, а іноді - великими групами.

Саранцев повідомив, що через українські удари війська РФ на Харківському напрямку майже виключно перевозять особовий склад і боєприпаси та ведуть артилерійський вогонь з території Росії, а не з північної частини Харківської області..

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники 28 липня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але без підтвердженого просування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти безуспішно атакували в районі Синьківки, біля Новоосинового, Новосергіївки, Макіївки, Невського, Новосадового, а також біля Тернів і Торського.

В Міноборони РФ заявили, що російські війська відбили український штурм біля Торського.

28 липня російське інсайдерське джерело заявило, що ЗСУ завдали ракетного удару ATACMS по невизначеному російському полігону в окупованій частині Луганської області, внаслідок чого були вбиті та поранені 90 солдатів 228-го мотострілецького полку РФ, яких хотіли розгорнути на передових позиціях під Очеретиним.

Разом з тим в ISW не спостерігали підтвердження удару або заяв інших російських "воєнкорів" про обстріл.

Операція №3 - Донецька область

Українські захисники нещодавно відновили раніше втрачені позиції на Сіверському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції в західній частині Івано-Даріївки.

Російські окупанти 27 і 28 липня продовжували наступальні дії в районі Верхньокам'янського, Спірного та Івано-Даріївки.

Загарбники продовжували 28 липня наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські підрозділи у східній частині Часового Яру вийшли на околиці Жоветневого мікрорайону та північної частини Нового мікрорайону, хоча в ISW не знайшли підтвердження, що війська РФ діють на на західній стороні каналу Сіверський-Донець Донбасу в межах Часового Яру чи його околиць.

Російські блогери розповідали, що війська РФ нібито відбили українські контратаки на захід від Кліщіївки та продовжили захоплення висот у цьому районі.

Російські загарбники продовжували наступальні дії під Часовим Яром, біля Васюківки, Григорівки, Калинівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки 27 і 28 липня.

28 липня війська РФ продовжували наступальні операції під Торецьком, але не досягли підтверджених успіхів.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська продовжували просуватися в північному Залізному та в Північному, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень

27 і 28 липня окупанти продовжували наступальні дії в районах Торецька, Північного, Залізного та в районі Нью-Йорка.

Війська РФ нещодавно досягли успіхів на північний захід від Авдіївки та, як повідомляється, продовжували наступ у цьому районі 27 і 28 липня.

Командир української бригади, яка діяла в напрямку Авдіївки, 26 липня визнав, що окупанти нещодавно захопили Прогрес і Вовче.

Російські блогери стверджували, що війська РФ на північний захід від Авдіївки просунулися ближче до північно-східного Желаного вздовж залізничної лінії в цьому районі та нібито захопили решту частини Новоселівки Першої.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ на північний захід від Авдіївки просунулися в напрямку Іванівки та до східної околиці Веселого, а деякі блогери продовжували стверджувати, що путінські війська просунулися у Веселому.

Також російські "воєнкори" стверджували, що російські сили начебто просунулися між Новоселівкою Першою та Уманським після того, як ЗСУ відступили з цього району, та просунулися на 550 метрів до Карлівського водосховища поблизу Яснобродівки.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Калинового, біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Тимофіївки, Сергіївки, Веселого, Желанного, Новоселівки Першої та біля Яснобродівки 27 і 28 липня.

У звіті ISW зазначається, що війська РФ, можливо, намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на північний захід від Авдіївки, але навряд чи досягнуть швидких успіхів, необхідних для цього.

"Російське просування вздовж автомагістралі Т0511 (Очеретине-Мирноград) і сусідньої залізничної лінії на південь може мати на меті створити умови для охоплення українських сил, які зараз обороняються від наступальних операцій Росії на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове", - йдеться в матеріалі.

Експерти пишуть, що військове командування РФ може передбачати, що їх війська можуть відносно швидко просунутися в напрямку Гродівки та на південний захід вздовж залізничної лінії в напрямку Новогродівки та Селидового, щоб охопити позиції ЗСУ в менших населених пунктах, навколишніх полях і вітрозахисних смугах на сході.

"Російське військове командування може сподіватися, що одночасний наступ на захід від Карлівського водосховища від Яснобродівки та Карлівки дозволить російським військам оточити українські сили на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове", - вказується у звіті.

Однак, додають аналітики ISW, війська РФ не досягають відносно швидких тактичних успіхів у районі Авдіївки, і поточне поступове просування росіян у цьому районі навряд чи призведе до тактичного оточення.

На думку експертів, просування РФ в напрямку Гродівка-Новогродівка-Селидове може призвести до того, що ЗСУ будуть змушені поступово відступати з позицій на східній стороні річки Вовча та Карлівського водосховища.

"Темп просування росіян раніше сповільнився після того, як російські війська наблизилися до водних об'єктів і наступних ліній населених пунктів у районі Авдіївки, і російським військам може бути важко підтримувати навіть поточний поступовий темп просування, намагаючись просунутися на захід від річки Вовча та Карлівського водосховища", - ідеться в публікації ISW.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що окупанти просунулися в межах південно-західної Красногорівки.

Також російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували наступ у північно-західній Красногорівці та начебто захопили більшу частину н.п. Красногорівка.

Російські блогери розповідали, що ЗСУ утримують позиції в напівміських і сільських районах на північно-західній околиці Красногорівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що війська РФ також нещодавно просунулися вздовж вітрозахисних смуг на південний схід від Водяного.

27 і 28 липня окупанти продовжували наступальні операції в районі Красногорівки та Георгіївки, Парасковіївки та Водяного.

Бригада ЗСУ, яка діяла на Курахівському напрямку (на захід і південний захід від Донецька), опублікувала кадри того, як її особовий склад нещодавно відбив механізовану атаку російського підсиленого взводу в цьому районі

Російський блогер поскаржився на те, що путінські війська продовжують проводити "бездумні" механізовані штурми на південний захід від Донецька, ймовірно, маючи на увазі механізований штурм Костянтинівки 24 липня російськими посиленими батальйонами.

Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ почали ці штурми без захисту від радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту від українських безпілотників FPV.

28 липня тривали позиційні бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Позиційні бої також точилися 27 і 28 липня в напрямку Роздольне.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно просунулися в західній частині Запорізькій області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що загарбники просунулися на північ від Роботиного та могли захопити все Роботине.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також просунулися поблизу Малої Токмачки, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

28 липня тривали позиційні бої біля Гуляйполя та Малої Токмачки, Вербового та біля Новоандріївки.

27 та 28 липня тривали позиційні бойові дії на Дніпровському напрямку у Херсонській області, в тому числі поблизу Кринок та на островах дельти Дніпра.

Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи РФ нібито просунулися приблизно на 1 км на островах поблизу Кринок, проте в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Повідомляється, що удари українських повітряних і морських безпілотників впливають на операції ВМС РФ та морської авіації.

Речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив 28 липня, що на двох із п'яти аеродромів, які використовує морська авіація РФ для бойових дій, імовірно над Чорним морем, немає авіації через загрозу ударів українських безпілотників.

Також Плетенчук зазначив, що ВМС Росії перекинули багато кораблів Чорноморського флоту з окупованого Криму до російського Новоросійська (Краснодарський край) для захисту від ударів безпілотників ВМС ЗСУ, але в порту Новоросійська недостатньо місця для швартування та маневрування всіх кораблів ЧФ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у звіті Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що протягом 28 липня і до вечора на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні додали, що найбільш активні дії російську окупанти упродовж доби проводили на Покровському напрямку, разом з тим ворог зазнав там значних втрат.