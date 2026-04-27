На війні в Україні загинули 2000 жителів Криму, - ЗМІ

Журналістам вдалося верифікувати 2000 некрологів кримчан, які воювали у складі армії Росії. Найбільше повідомлень про загибель припадає на Севастополь - 520 осіб. На другому місці опинився Керченський (Ленінський) район із 225 похоронками. Найчастіше окупанти гинуть на території Донецької області.

Аналітики фіксують зміну тенденцій у складі армії країни-агресорки: кількість добровольців з півострова різко зменшується. Якщо у 2023 та 2024 роках фіксувалося до 70 таких некрологів щорічно, то у 2025 році - лише 28.

Серед ліквідованих кримчан все більше ув'язнених

Водночас зростає кількість ліквідованих ув'язнених, які нині становлять щонайменше 10% від усіх верифікованих втрат.

Загалом статистика загиблих за статусом виглядає так:

контрактники - 486;

кадрові військові РФ - 235;

ув’язнені - 201;

добровольці - 199;

мобілізовані - 118;

строковики - 12.

Переважній більшості ліквідованих військових було від 40 до 50 років (близько чверті загиблих народилися у 1960-1970-х роках).

Серед військових формувань найбільших втрат зазнала 810-та окрема бригада морської піхоти РФ (Севастополь) - підтверджено загибель 311 її бійців. Однак останнім часом кримчани дедалі частіше гинуть у складі підрозділів, які дислокуються за межами півострова.

Найбільше окупантів з Криму загинули 2024 року (601 некролог). На другому місці - 2025-й (582 некрологи). Журналісти наголошують, що ці цифри не є вичерпними, оскільки Росія приховує реальні втрати, а багато військових роками вважаються зниклими безвісти.