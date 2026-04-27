На войне в Украине погибли 2000 жителей Крыма, - СМИ

Журналистам удалось верифицировать 2000 некрологов крымчан, которые воевали в составе армии России. Больше всего сообщений о гибели приходится на Севастополь - 520 человек. На втором месте оказался Керченский (Ленинский) район с 225 похоронками. Чаще всего оккупанты погибают на территории Донецкой области.

Аналитики фиксируют изменение тенденций в составе армии страны-агрессора: количество добровольцев с полуострова резко уменьшается. Если в 2023 и 2024 годах фиксировалось до 70 таких некрологов ежегодно, то в 2025 году - только 28.

Среди ликвидированных крымчан все больше заключенных

В то же время растет количество ликвидированных заключенных, которые сейчас составляют не менее 10% от всех верифицированных потерь.

В целом статистика погибших по статусу выглядит так:

контрактники - 486;

кадровые военные РФ - 235;

заключенные - 201;

добровольцы - 199;

мобилизованные - 118;

срочники - 12.

Подавляющему большинству ликвидированных военных было от 40 до 50 лет (около четверти погибших родились в 1960-1970-х годах).

Среди военных формирований наибольшие потери понесла 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ (Севастополь) - подтверждена гибель 311 ее бойцов. Однако в последнее время крымчане все чаще гибнут в составе подразделений, которые дислоцируются за пределами полуострова.

Больше всего оккупантов из Крыма погибли в 2024 году (601 некролог). На втором месте - 2025-й (582 некролога). Журналисты отмечают, что эти цифры не являются исчерпывающими, поскольку Россия скрывает реальные потери, а многие военные годами считаются пропавшими без вести.