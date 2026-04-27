На войне в Украине погибли 2000 жителей Крыма, - СМИ

22:48 27.04.2026 Пн
Больше всего некрологов приходится на Севастополь
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российские оккупанты (Getty Images)

За время полномасштабной войны в Украине погибло не менее 2000 военных с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Груз 200" Радио Свобода "Крым.Реалии".

Читайте также: В НАТО сравнили потери РФ в Украине с Афганской войной и назвали цифры

Журналистам удалось верифицировать 2000 некрологов крымчан, которые воевали в составе армии России. Больше всего сообщений о гибели приходится на Севастополь - 520 человек. На втором месте оказался Керченский (Ленинский) район с 225 похоронками. Чаще всего оккупанты погибают на территории Донецкой области.

Аналитики фиксируют изменение тенденций в составе армии страны-агрессора: количество добровольцев с полуострова резко уменьшается. Если в 2023 и 2024 годах фиксировалось до 70 таких некрологов ежегодно, то в 2025 году - только 28.

Среди ликвидированных крымчан все больше заключенных

В то же время растет количество ликвидированных заключенных, которые сейчас составляют не менее 10% от всех верифицированных потерь.

В целом статистика погибших по статусу выглядит так:

  • контрактники - 486;
  • кадровые военные РФ - 235;
  • заключенные - 201;
  • добровольцы - 199;
  • мобилизованные - 118;
  • срочники - 12.

Подавляющему большинству ликвидированных военных было от 40 до 50 лет (около четверти погибших родились в 1960-1970-х годах).

Среди военных формирований наибольшие потери понесла 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ (Севастополь) - подтверждена гибель 311 ее бойцов. Однако в последнее время крымчане все чаще гибнут в составе подразделений, которые дислоцируются за пределами полуострова.

Больше всего оккупантов из Крыма погибли в 2024 году (601 некролог). На втором месте - 2025-й (582 некролога). Журналисты отмечают, что эти цифры не являются исчерпывающими, поскольку Россия скрывает реальные потери, а многие военные годами считаются пропавшими без вести.

Напомним, 22 апреля Силы беспилотных систем поразили базу спецподразделения ФСБ. Был уничтожен пункт управления и место дислокации оккупантов, в результате чего погибли 27 кадровых спецназовцев.

Отметим, президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат.

