У війні "на землі" - патова ситуація, але на морі є результати, - Зеленський

У війні "на землі" сформувалася патова ситуація через затримки з постачанням техніки. При цьому морські операції дали позитивні результати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу Rai1 .

"Щодо війни на землі, то тут патова ситуація, це факт, тому що були затримки техніки, а затримки означають помилки", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, тому нашій армії потрібні сучасні технічні засоби.

Президент України також наголосив, що морські операції принесли свої позитивні результати.

"Росія втратила багато кораблів, і в Чорному морі нам вдалося побудувати коридор для експорту зернових, тому цю прагматичну частину операції з наслідками для економіки було проведено позитивно", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно The New York Times заявило, що США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з Росією. Американські військові вважають, що Україна має зосередитись на обороні, а не контратакувати. Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

За даними видання, США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

Також додамо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для The Economist. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Залужний припустив, що війна могла зайти в глухий кут.

Військовий експерт Сергій Грабський також зазначав, що ситуація на фронті нині не є патовою, оскільки українські війська впевнено ведуть оборону на різних напрямках, і динаміка боїв дуже висока.