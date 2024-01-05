ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи є ситуація на фронті патовою: думка експерта

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 10:39
UA EN RU
Чи є ситуація на фронті патовою: думка експерта Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько
Експерт: Сергій Грабський

Ситуація на фронті наразі не є патовою. Українські війська впевнено ведуть оборону на різних напрямках, динаміка боїв надзвичайно висока.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

"Чому (ситуація патова - ред.), якщо ми впевнено ведемо оборонну операцію, наприклад, в районі Куп'янська-Сватового? Там противник, маючи колосально перевагу в силах та засобах, намагається протиснутися, але це "протискування" йому дається дуже великими втратами. Ми ведемо оборонну операцію в районі Часового Яру, тобто динаміка є, ми наносимо ураження противнику", - сказав Грабський.

Він також зазначив, що ЗСУ дуже успішно ведуть оборонну операцію в районі Авдіївки.

"Я розумію, що це не сприймається з надто великим оптимізмом, але та кількість військ противника, яка вже знищена, дозволяє мені говорити про дуже активну й успішну операцію наших сил. Адже там протистояння сил у пропорції 1 до 7 чи 1 до 10 і втрати приблизно такі ж самі", - додав експерт.

Також Грабський нагадав про активні бойові дії в районі Мар'їнки, де противник намагається просунутися, а українські війська нівелюють ці його спроби.

До того ж продовжуються досить активні бойові дії на Роботинському виступі, де росіяни намагаються контратакувати. А також є успіхи на лівобережжі Дніпра, що створює передумови для можливих подальшого виходу ЗСУ до адмінкордонів Криму і перерізання комунікацій противника.

"Де тут патовість ситуації? Патовість ситуації була, якби ані ми, ані противник не змогли вести бойові дії та обмінювалися виключно артилерійськими, мінометними та ракетними ударами. Натомість динаміка боїв надзвичайно висока і бойові дії ведуться за кожну ділянку фронту", - наголосив полковник запасу.

Ситуація на фронті патова?

Нагадаємо, нещодавно The New York Times заявило, що США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з Росією. Американські військові нібито вважають, що Україна має зосередитися на обороні, а не контратакувати. Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

За даними видання, США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

Також додамо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше написав статтю для The Economist. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Залужний припустив, що війна могла зайти у "глухий кут".

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті в Україні не патова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Дві хвилі обстрілів: що відомо про атаки "Шахедів" цієї ночі
Дві хвилі обстрілів: що відомо про атаки "Шахедів" цієї ночі
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту