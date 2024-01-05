Чи є ситуація на фронті патовою: думка експерта

Ситуація на фронті наразі не є патовою. Українські війська впевнено ведуть оборону на різних напрямках, динаміка боїв надзвичайно висока.

"Чому (ситуація патова - ред.), якщо ми впевнено ведемо оборонну операцію, наприклад, в районі Куп'янська-Сватового? Там противник, маючи колосально перевагу в силах та засобах, намагається протиснутися, але це "протискування" йому дається дуже великими втратами. Ми ведемо оборонну операцію в районі Часового Яру, тобто динаміка є, ми наносимо ураження противнику", - сказав Грабський.

Він також зазначив, що ЗСУ дуже успішно ведуть оборонну операцію в районі Авдіївки.

"Я розумію, що це не сприймається з надто великим оптимізмом, але та кількість військ противника, яка вже знищена, дозволяє мені говорити про дуже активну й успішну операцію наших сил. Адже там протистояння сил у пропорції 1 до 7 чи 1 до 10 і втрати приблизно такі ж самі", - додав експерт.

Також Грабський нагадав про активні бойові дії в районі Мар'їнки, де противник намагається просунутися, а українські війська нівелюють ці його спроби.

До того ж продовжуються досить активні бойові дії на Роботинському виступі, де росіяни намагаються контратакувати. А також є успіхи на лівобережжі Дніпра, що створює передумови для можливих подальшого виходу ЗСУ до адмінкордонів Криму і перерізання комунікацій противника.

"Де тут патовість ситуації? Патовість ситуації була, якби ані ми, ані противник не змогли вести бойові дії та обмінювалися виключно артилерійськими, мінометними та ракетними ударами. Натомість динаміка боїв надзвичайно висока і бойові дії ведуться за кожну ділянку фронту", - наголосив полковник запасу.

Ситуація на фронті патова?

Нагадаємо, нещодавно The New York Times заявило, що США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з Росією. Американські військові нібито вважають, що Україна має зосередитися на обороні, а не контратакувати. Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

За даними видання, США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

Також додамо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше написав статтю для The Economist. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Залужний припустив, що війна могла зайти у "глухий кут".

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті в Україні не патова.