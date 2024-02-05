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В войне "на земле" - патовая ситуация, но на море есть результаты, - Зеленский

Понедельник 05 февраля 2024 01:39
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В войне "на земле" - патовая ситуация, но на море есть результаты, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В войне "на земле" сформировалась патовая ситуация из-за задержек с поставками техники. При этом морские операции дали положительные результаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу Rai1.

"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт, потому что были задержки техники, а задержки означают ошибки", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина воюет с террористами, у которых одна из крупнейших армий в мире, потому нашей армии нужны современные технические средства.

Президент Украины также подчеркнул, что морские операции принесли свои положительные результаты.

"Россия потеряла много кораблей, и в Черном море нам удалось построить коридор для экспорта зерновых, поэтому эта прагматичная часть сделки с последствиями для экономики была проведена положительно", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, недавно The New York Times заявило, что США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с Россией. Американские военные считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, а не контратаковать. Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

По данным издания, США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

Также добавим, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для The Economist. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Залужный предположил, что война могла зайти в тупик.

Военный эксперт Сергей Грабский также отмечал, что ситуация на фронте в настоящее время не является патовой, так как украинские войска уверенно ведут оборону на разных направлениях, и динамика боев очень высока.

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