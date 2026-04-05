На війні ліквідували ексгенерала СБУ Ляпкіна, який зрадив Україну і працював на ФСБ

На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ Володимир Ляпкін, який після Майдану перейшов на бік Росії та брав участь у репресіях на окупованій Херсонщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Медіазони".
За інформацією видання, колишній генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін загинув 17 березня 2026 року. Відомо, що останнім часом він воював у складі добровольчого загону "Барс-33" (батальйон імені Василя Маргелова) під позивним "Батий".
Разом із ним було ліквідовано полковника Едуарда Малова, колишнього співробітника МНС із Підмосков'я.
За наявною інформацією, Ляпкін обіймав посаду заступника голови так званої "Державної служби безпеки Херсонської області", яку створили окупанти. Цю структуру очолював інший втікач - ексголова СБУ Олександр Якименко.
Володимир Ляпкін отримав звання генерал-майора у 2013 році, очолюючи департамент оперативного документування СБУ.
За свідченнями соратників, він брав особисту участь у спробах розгону протестів на Майдані, а після перемоги Революції Гідності втік до анексованого Криму.
У 2025 році Служба безпеки України офіційно повідомила Ляпкіну про підозру у колабораційній діяльності.
Слідство встановило, що на посаді в окупаційній спецслужбі він організовував "фільтраційні заходи" та керував репресіями проти мирного населення в окупованій частині Херсонської області.
Нагадаємо, останнім часом Росія втратила низку високих чинів у своєму військовому керівництві. Зокрема, наприкінці березня в окупованому Криму внаслідок авіакатастрофи літака Ан-26 загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко, який брав участь у захопленні півострова у 2014 році.
Також у квітні стало відомо, що українські дрони у Середземному морі могли ліквідувати генерала Андрія Авер'янова. Він перебував на борту танкера "тіньового флоту" РФ біля берегів Лівії.
Окрім цього, у грудні 2025 року стався резонансний інцидент під Москвою - за 16 кілометрів від Кремля підірвали автомобіль із генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим. Західні ЗМІ назвали цей підрив серйозним сигналом для російських еліт.