На войне ликвидировали экс-генерала СБУ Ляпкина, который предал Украину и работал на ФСБ

Обстоятельства гибели и служба у оккупантов

По информации издания, бывший генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин погиб 17 марта 2026 года. Известно, что в последнее время он воевал в составе добровольческого отряда "Барс-33" (батальон имени Василия Маргелова) под позывным "Батый".

Вместе с ним был ликвидирован полковник Эдуард Малов, бывший сотрудник МЧС из Подмосковья.

По имеющейся информации, Ляпкин занимал должность заместителя председателя так называемой "Государственной службы безопасности Херсонской области", которую создали оккупанты. Эту структуру возглавлял другой беглец - экс-глава СБУ Александр Якименко.

Фото: Эдуард Малов (на переднем плане) и Владимир Ляпкин (zona.media)

Деятельность против Украины и подозрение

Владимир Ляпкин получил звание генерал-майора в 2013 году, возглавляя департамент оперативного документирования СБУ.

По свидетельствам соратников, он принимал личное участие в попытках разгона протестов на Майдане, а после победы Революции Достоинства сбежал в аннексированный Крым.

В 2025 году Служба безопасности Украины официально сообщила Ляпкину о подозрении в коллаборационной деятельности.

Следствие установило, что на должности в оккупационной спецслужбе он организовывал "фильтрационные мероприятия" и руководил репрессиями против мирного населения в оккупированной части Херсонской области.