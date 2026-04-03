Україна в грудні ліквідувала російського генерала біля берегів Лівії, - RFI

22:30 03.04.2026 Пт
Генерал перебував на борту танкера, який потрапив під атаку дронів України
Україна в грудні ліквідувала російського генерала біля берегів Лівії, - RFI Фото: Андрій Авер'янов, російський генерал (t.me/africaninitiative)

На борту танкера "тіньового флоту", який потрапив під атаку українських дронів у Середземному морі в грудні минулого року, перебував російський генерал Андрій Авер'янов. Ймовірно, його було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

Читайте також: Українські військові розгорнули бази в Лівії для боротьби з РФ, - RFI

Ліквідація генерала

Одне з джерел видання розповіло, що в момент атаки на танкер Qendil на борту перебували близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки, замаскованих під моряків.

"Це найкращий спосіб пересування для російського розвідника", - сказав співрозмовник RFI.

Лівійські співрозмовники журналістів стверджують, що внаслідок удару двоє людей загинули і семеро - дістали поранення. Серед загиблих був і Авер'янов, який є високопоставленим представником російської розвідки.

Цього генерала вважали одним із фаворитів на пост лідера групи "Вагнер", перетвореної на Africa Corps.

Росія могла помститися

Менш ніж за тиждень начальник штабу армії на заході Лівії та найвисокопоставленіша військова фігура в Тріполі Мохаммед аль-Хаддад загинув в авіакатастрофі. Його літак розбився в Туреччині за кілька хвилин після вильоту з Анкари.

Лівійські джерела RFI вважають, що так Росія помстилася за те, що Ліван нібито надав Україні свою територію для атак на танкери "тіньового флоту".

Що відомо про Андрія Авер'янова

Андрій Авер'янов - російський військовий діяч, генерал. Його ім'я фігурує в санкційних списках Мінфіну США та Ради ЄС, де він вказується як особа, пов'язана з російськими структурами військової розвідки.

Також Авер'янов згадувався в матеріалах розслідувань болгарської прокуратури, що стосуються вибухів на військових складах та інших інцидентів.

До речі, про унікальну операцію СБУ в Середземному морі, в рамках якої було уражено танкер Qendil, джерела РБК-Україна повідомили 19 грудня.

Уже 3 березня стало відомо, що біля берегів Лівії було підбито ще один російський танкер Arctic Metagaz. Росія звинуватила в атаці Україну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої