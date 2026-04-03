Україна в грудні ліквідувала російського генерала біля берегів Лівії, - RFI

На борту танкера "тіньового флоту", який потрапив під атаку українських дронів у Середземному морі в грудні минулого року, перебував російський генерал Андрій Авер'янов. Ймовірно, його було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI .

Ліквідація генерала

Одне з джерел видання розповіло, що в момент атаки на танкер Qendil на борту перебували близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки, замаскованих під моряків.

"Це найкращий спосіб пересування для російського розвідника", - сказав співрозмовник RFI.

Лівійські співрозмовники журналістів стверджують, що внаслідок удару двоє людей загинули і семеро - дістали поранення. Серед загиблих був і Авер'янов, який є високопоставленим представником російської розвідки.

Цього генерала вважали одним із фаворитів на пост лідера групи "Вагнер", перетвореної на Africa Corps.

Росія могла помститися

Менш ніж за тиждень начальник штабу армії на заході Лівії та найвисокопоставленіша військова фігура в Тріполі Мохаммед аль-Хаддад загинув в авіакатастрофі. Його літак розбився в Туреччині за кілька хвилин після вильоту з Анкари.

Лівійські джерела RFI вважають, що так Росія помстилася за те, що Ліван нібито надав Україні свою територію для атак на танкери "тіньового флоту".

Що відомо про Андрія Авер'янова

Андрій Авер'янов - російський військовий діяч, генерал. Його ім'я фігурує в санкційних списках Мінфіну США та Ради ЄС, де він вказується як особа, пов'язана з російськими структурами військової розвідки.

Також Авер'янов згадувався в матеріалах розслідувань болгарської прокуратури, що стосуються вибухів на військових складах та інших інцидентів.