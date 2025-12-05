"Війна змінює правила": Сікорський дав несподівану пораду Зеленському

Так, Сікорський зазначив, що війна змінює традиційні правила дипломатичного протоколу, а тому Зеленський міг би проявити ініціативу та попросити про візит до Президентського палацу Польщі.

Це було сказано в контексті рішення Кароля Навроцького не здійснювати поїздку до України та очікувань, що Зеленський висловить подяку Польщі за підтримку у війні.

"Наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли вони борються за своє життя, викликають у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би гордості, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до Президентського палацу", - сказав Сікорський.

Журналіст Томаш Терліковський у своєму коментарі нагадав, що за дипломатичними правилами президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше, на що Сікорський відповів, що війна змінює традиційні правила протоколу.

"Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів", - додав Сікорський, коментуючи позицію Навроцького.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський неодноразово висловлював подяку Польщі та польській владі за підтримку та допомогу - як публічно, так і приватно, підкреслюючи спільні зусилля у захисті регіону від агресії Росії.