"Война меняет правила": Сикорский дал неожиданный совет Зеленскому

Так, Сикорский отметил, что война меняет традиционные правила дипломатического протокола, а потому Зеленский мог бы проявить инициативу и попросить о визите в Президентский дворец Польши.

Это было сказано в контексте решения Кароля Навроцкого не совершать поездку в Украину и ожиданий, что Зеленский выразит благодарность Польше за поддержку в войне.

"Настойчивые требования извинений и почтения памяти в ситуации, когда они борются за свою жизнь, вызывают у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы гордости, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец", - сказал Сикорский.

Журналист Томаш Терликовский в своем комментарии напомнил, что по дипломатическим правилам президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше, на что Сикорский ответил, что война меняет традиционные правила протокола.

"Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", - добавил Сикорский, комментируя позицию Навроцкого.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность Польше и польским властям за поддержку и помощь - как публично, так и частным образом, подчеркивая совместные усилия в защите региона от агрессии России.