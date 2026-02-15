Ціна наступу РФ: розвідка Британії розкрила співвідношення втрат на війні в Україні

На деяких ділянках фронту втрати російських окупантів у 25 разів перевищують втрати українських захисників. Ситуацію на користь ЗСУ змінює масоване використання безпілотників.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар виданню Bloomberg .

Співвідношення втрат на фронті

За словами британського міністра, ефективність української оборони на окремих напрямках суттєво зросла. Гілі підкреслив, що зусилля України дають видимий результат, попри постійний тиск ворога.

"Кількість втрат серед росіян на кожну втрату українця на деяких ділянках лінії фронту зросла з приблизно шести до 25", - заявив очільник Міноборони Британії.

Західні чиновники пов’язують таку динаміку із насиченням фронту українськими дронами, що дозволяє прицільно знищувати живу силу та техніку ворога, мінімізуючи ризики для особового складу ЗСУ.

Стан російської армії

Джон Гілі наголосив, що хоча Росія інтенсивно вербує нових солдат, це не призводить до кількісного зростання її сил безпосередньо в зоні бойових дій.

Наразі чисельність російського угруповання стабільно тримається на позначці близько 712 000 осіб.

"Це важливе нагадування для всіх нас, що Україна перебуває під величезним тиском з боку Росії... але вони відвойовують частину території та деякі міста", - додав він.