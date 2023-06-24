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Війна завершиться всередині Росії, процес почався, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація розв'язала війну проти України, всередині країни-окупанта війна й завершиться. Процес розпочато.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться - всередині РФ. Процес розпочато", - написав Данілов.

Бунт Пригожина

Розпал конфлікту між ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та Міністерством оборони Росії почався після удару останніх (зі слів Пригожина) по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі найманці зайняли вже Ростов та, згідно з даними Reuters, Воронеж.

Як відзначив Пригожин, найманці йтимуть до Москви доти, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Російський диктатор Володимир Путін назвав бунт Пригожина "зрадою та ударом в спину" й наказав ліквідувати тих, хто пішов проти його режиму.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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Російська ФедераціяОлексій Данілов