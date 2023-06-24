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"Вагнера" взяли під контроль військові об'єкти Воронежа, - Reuters

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Субота 24 червня 2023 10:24
"Вагнера" взяли під контроль військові об'єкти Воронежа, - Reuters Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

ПВК "Вагнера", засновником якої є Євген Пригожин, увійшла до Воронежа. Найманці взяли під контроль усі військові об'єкти в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, про вхід до міста повідомили самі ж найманці, а також деякі проросійські Telegram-канал. Офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Про захоплення військових об'єктів виданню повідомили джерела в російських спецслужбах.

Як й в Москві та Підмосков'ї, у Воронезькій області також була оголошена так звана "контртерористична операція".

"Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв тим часом нічого не повідомляє про захоплення військових об'єктів. В останньому його повідомленні йдеться про допомогу автомобілістам, які стоять у заторах на трасі "Дон". Рух цією дорогою зараз перекрито", - пише видання.

Бунт Пригожина

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську армію в ударі по тилових позиціях його найманців, внаслідок чого було багато загиблих. Після цього він оголосив про "похід" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".

Після захоплення Ростову, Пригожин заявив про збиття 3 вертольотів російської армії. За його словами, "вагнерівці" йтимуть до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, бунт Пригожина завершиться поразкою однієї зі сторін, оскільки домовитись вже не вийде.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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Російська Федерація Вагнерівці Євген Пригожин
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