Война завершится внутри России, процесс начался, - Данилов

Российская Федерация развязала войну против Украины, внутри страны-оккупанта война и завершится. Процесс начат.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
"Украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится - внутри РФ. Процесс начат", - написал Данилов.
Украинская формула стабильного мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри России.
Процесс начат… pic.twitter.com/4sB6Yz8W7e — Oleksiy Danilov ( @OleksiyDanilov )
Разгар конфликта между ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и Министерством обороны России начался после удара последних (со слов Пригожина) по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.
Сейчас наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.
Как отметил Пригожин, наемники будут идти в Москву до тех пор, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
Российский диктатор Владимир Путин назвал бунт Пригожина "предательством и ударом в спину" и приказал ликвидировать тех, кто пошел против его режима.
Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.
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