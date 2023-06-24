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Война завершится внутри России, процесс начался, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация развязала войну против Украины, внутри страны-оккупанта война и завершится. Процесс начат.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится - внутри РФ. Процесс начат", - написал Данилов.

Бунт Пригожина

Разгар конфликта между ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и Министерством обороны России начался после удара последних (со слов Пригожина) по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Сейчас наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.

Как отметил Пригожин, наемники будут идти в Москву до тех пор, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Российский диктатор Владимир Путин назвал бунт Пригожина "предательством и ударом в спину" и приказал ликвидировать тех, кто пошел против его режима.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

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Российская ФедерацияАлексей Данилов