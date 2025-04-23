"Війна завершиться миттєво": у Путіна вигадали нову умову для України

Росія вимагає виведення українських військових із чотирьох областей. Тоді вона нібито миттєво завершить війну.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Le Point заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков поскаржився, що вступ України до НАТО нібито порушував би безпеку Росії. Тому Москва хоче нейтрального статусу України та "визнання реальності" в питанні територій.
Також він додав, що російський диктатор Володимир Путін озвучив вимоги для завершення війни ще в липні.
"Не знаю, чому зараз про це ніхто не згадує. У нашій конституції закріплено чотири регіони (йдеться про Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Луганську області - ред.). Українська армія повинна скласти зброю і покинути ці території. Якщо вона це зробить, військові дії припиняться негайно", - розмріявся Пєсков.
Він також визнав, що Росія не контролює повністю ці області. Вона розглядає їх як нібито "тимчасово окуповані".
Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що російський диктатор Володимир Путін у розмові зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом допустив готовність відмовитися від "претензій" на чотири області України.
Після цього США запропонували варіант "мирної угоди", в рамках якої вони визнають Крим російським.
Пєсков, коментуючи таку публікацію, назвав її фейковою.
При цьому, за даними Reuters, Україна попередила, що готова обговорювати територіальні питання тільки після повного і безумовного припинення вогню з Росією.
До слова, держсекретар США Марко Рубіо сьогодні, 23 квітня, не захотів брати участь у переговорах щодо України в Лондоні. Згідно з чутками у ЗМІ, причина цього - відмова президента Володимира Зеленського визнати Крим російським.
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