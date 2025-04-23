"Война завершится мгновенно": у Путина выдумали новое условие для Украины

Россия требует вывода украинских военных из четырех областей. Тогда она якобы мгновенно завершит войну.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Песков пожаловался, что вступление Украины в НАТО якобы нарушало бы безопасность России. Поэтому Москва хочет нейтрального статуса Украины и "признания реальности" в вопросе территорий.
Также он добавил, что российский диктатор Владимир Путин озвучил требования для завершения войны еще в июле.
"Не знаю, почему сейчас об этом никто не вспоминает. В нашей конституции закреплены четыре региона (речь о Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях - ред.). Украинская армия должна сложить оружие и покинуть эти территории. Если она это сделает, военные действия прекратятся немедленно", - размечтался Песков.
Он также признал, что Россия не контролирует полностью эти области. Она рассматривает их как якобы "временно оккупированные".
Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом допустил готовность отказаться от "претензий" на четыре области Украины.
После этого США предложили вариант "мирной сделки", в рамках которой они признают Крым российским.
Песков, комментируя такую публикацию, назвал ее фейковой.
При этом, по данным Reuters, Украина предупредила, что готова обсуждать территориальные вопросы только после полного и безусловного прекращения огня с Россией.
К слову, госсекретарь США Марко Рубио сегодня, 23 апреля, не захотел участвовать в переговорах по Украине в Лондоне. Согласно слухам в СМИ, причина этого - отказ президента Владимира Зеленского признать Крым российским.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.