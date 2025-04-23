Україна висунула жорстку умову для обговорення питання територій, - Reuters

Україна підготувала для Європи документ щодо мирних переговорів. У ньому було вказано чітку умову для обговорення питання територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією неназваного джерела видання, вчора, 22 квітня, Україна передала Європі документ, у якому було сказано, що жодних обговорень територіальних питань не буде до "повного і безумовного припинення вогню".

Співрозмовник Reuters уточнив, що саме після цього державний секретар США Марко Рубіо скасував поїздку в Лондон на переговори з Україною, Францією і Британією.

Джерело журналістів вважає, що явна нервозність США може вказувати на те, що позиція України не збігається з домовленостями між Вашингтоном і росіянами.