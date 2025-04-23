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Україна висунула жорстку умову для обговорення питання територій, - Reuters

Середа 23 квітня 2025 17:31
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Україна висунула жорстку умову для обговорення питання територій, - Reuters Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна підготувала для Європи документ щодо мирних переговорів. У ньому було вказано чітку умову для обговорення питання територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією неназваного джерела видання, вчора, 22 квітня, Україна передала Європі документ, у якому було сказано, що жодних обговорень територіальних питань не буде до "повного і безумовного припинення вогню".

Співрозмовник Reuters уточнив, що саме після цього державний секретар США Марко Рубіо скасував поїздку в Лондон на переговори з Україною, Францією і Британією.

Джерело журналістів вважає, що явна нервозність США може вказувати на те, що позиція України не збігається з домовленостями між Вашингтоном і росіянами.

Рубіо не поїхав до Лондона

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, у Лондоні планувалася зустріч українських, американських, французьких і британських чиновників.

Але вчора стало відомо, що в переговорах не братиме участі держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

CNN із посиланням на джерела писало про те, що Рубіо не поїхав до Лондона, оскільки президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції Вашингтона визнати Крим російським. Це була "ключова деталь" американського "мирного плану".

Більш детально про те, чому Рубіо відмовився від поїздки на переговори з Україною і ще двома країнами, - в матеріалі РБК-Україна.

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