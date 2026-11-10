Війна в Україні триває надто довго, Трамп налаштований на досягнення миру, - Кушнер

Він позитивно оцінив сьогоднішні зустрічі в Абу-Дабі. Також Кушнер додав, що за дорученням Трампа працює над зупинкою війни та створенням безпекових домовленостей, необхідних для суверенної, безпечної та процвітаючої України, а також тривалого миру в усій Європі.

"Протягом останніх двох місяців ми провели справді дуже хороші переговори з президентом Зеленським і президентом Путіним. Президент Трамп дійсно налаштований на досягнення миру. Він вважає, що ця війна триває надто довго", - зазначив спецпредставник США.

За його словами, Трампа "дуже непокоїть величезна кількість людей", які постраждали від війни, кількість загиблих і гуманітарні проблеми, до яких вона призвела.

"Він справді попросив нас докласти додаткових зусиль, щоб спробувати знайти рішення, яке, сподіваємося, покладе край війні, але водночас залишить обидві сторони в набагато сильнішій позиції", - підкреслив Кушнер.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі відновилися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Перший раунд зустрічі делегацій трьох країн завершився після понад чотирьох годин обговорень.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський розповів, що українській делегації непросто вести переговори з російською стороною. За його словами, представники РФ, "м'яко кажучи, не найкращі наші друзі".